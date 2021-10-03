Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения сел Суговушан и Талыш Тертерского района от оккупации вооруженными силами Армении.

Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения сел Суговушан и Талыш Тертерского района от оккупации вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, 3 октября 2020 года Азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов.

В тот день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

В 1992 году Агдеринский район был упразднен, а его территория разделена между соседними Агдамским, Тертерским и Кяльбаджарским районами. Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, является одним из населенных пунктов, включенных в состав Тертерского района.

Впервые Суговушан был освобожден от оккупации Азербайджанской армией в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года село было вновь оккупировано Арменией.

На территории села расположено Суговушанское водохранилище и гидроэлектростанция "Суговушан-1". Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших воинских частей армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть № 33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 3 октября 2020 года объявил об освобождении Суговушана от армянской оккупации. Затем Верховный главнокомандующий поздравил генерал-майора Хикмета Гасанова, который в тот период командовал 1-м армейским корпусом, с освобождением Суговушана от оккупации.

Битва за освобождение Суговушана считается одной из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, а 3 танка взяты в качестве трофеев.

В результате артиллерийских ударов наших войск по полосе обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, полк понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горно-стрелкового полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

С освобождением Суговушана от врага была восстановлена подача воды из Суговушанского водохранилища в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, тем самым обеспечено экологическое равновесие.

По законодательной инициативе президента Ильхама Алиева в Милли Меджлис был направлен законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в Суговушан". Законопроект обсужден и принят на пленарном заседании парламента 6 октября 2020 года.

После этого президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз Тертерского района в село Суговушан. Согласно документу, село Мадагиз, находящееся в составе административного территориального округа села Чайлы Тертерского района было переименовано в село Суговушан.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

Село Талыш, освобожденное от армянской оккупации 3 октября 2020 года, было центром Гюлистанского меликства в XVIII-XIX веках в Карабахе. Село Талыш ранее относилось к административной территории Агдеринского района. Однако в 1992 году Агдеринский район был упразднен, а его территория была разделена между соседними Агдамским, Тертерским и Кяльбаджарским районами. Село Талыш является одним из сел, присоединенных к Тертерскому району.

Село было оккупировано армянской армией в начале Первой Карабахской войны. Однако в ходе Агдеринской операции 1992 года, 16 июня село было освобождено от армянских оккупационных сил в результате совместной молниеносной атаки с направления Тапгарагоюнлу 1-го Геранбойского батальона, которым командовал Национальный герой Азербайджана Мухаммед Гасанов, и танкового батальона (всего 8 танков), командиром которого был Назим Байрамов. Во время атаки был ранен только один азербайджанский солдат. Однако в апреле 1994 года армянские вооруженные силы напали на село и вновь оккупировали его.

2 апреля 2016 года в ходе операции Азербайджанской армии стратегические высоты вокруг села Талыш были полностью отвоеваны у армянских оккупантов.

В ночь с 24 на 25 февраля 2017 года вооруженные силы Армении совершили провокацию, чтобы захватить стратегические высоты вокруг села Талыш. Однако в ходе операции Вооруженные силы Азербайджана предотвратили провокацию и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от армянской оккупации были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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