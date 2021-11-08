Минул год со дня освобождения Шуши от оккупации

Сегодня - 8 ноября - первая годовщина освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Сегодня - 8 ноября - первая годовщина освобождения города Шуши от армянской оккупации.

8 ноября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши от оккупации. В центре города был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Освобождение Шуши - успешная операция Азербайджанской армии, предрешившая исход Отечественной войны. Стремительно продвигаясь вперед, азербайджанские солдаты освобождали родные земли. В середине октября от армянских оккупантов был очищен Гадрут. Затем было освобождено село Чанагчи Ходжалинского района и часть стратегической дороги Шуша-Лачин.

Азербайджанский спецназ 7 ноября двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы. Взбираясь на скалы группами по 100 человек, наши отважные бойцы вошли в Шушу с нескольких направлений. Завязались рукопашные бои.

В ходе боев армянские войска устроили ракетный обстрел Шуши, выпустив "Искандеры". Целью был азербайджанский спецназ. Несмотря на сопротивление врага, доблестная Азербайджанская армия освободила Шушу 8 ноября.

Шуша получила статус административного района в 1930 году. Расположенный на высоте 1 300-1 600 метров над уровнем моря, город и прилегающая к ней гористая местность являются одними из самых стратегически важных точек в Карабахском регионе.

Город Шуша был оккупирован вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года. В тот период население Шуши составляло 24 тыс. человек. В боях за оборону Шуши стали шехидами 195 человек, 165 человек получили ранения, 58 человек попали в плен или были взяты в заложники.

После оккупации армянами были разграблены, сожжены и разрушены 25 шушинских школ, 31 библиотека, 17 клубов, 8 домов культуры, 4 техникума, 2 института, 7 детских садов, 4 кинотеатра, 5 парков культуры и отдыха, 2 санатория, туристическая база, 2 гостиницы, филиал Государственного Музея азербайджанского ковра, Шушинский государственный драматический театр, Шушинское телевидение, фабрика восточных музыкальных инструментов, Государственная картинная галерея, Детская оздоровительная школа.

До оккупации в Шуше было более 170 жилых домов и до 160 памятников культуры и истории. Среди последних гробницы в Шуше и Шушакенде, датируемые бронзовым и железным веками, пещеры в Шуше, стены Шушинской крепости, датируемые XVIII веком, гянджинские ворота, Дворец и библиотека Панахали хана, замок Ибрагимхалил хана, Ханский дворец и караван-сарай, медресе и гробница Моллы Панах Вагифа, двухэтажный караван-сарай, усадьба Мехмандаровых, мечети Гевхар-ага, Ходжа Марджанлы, Гаджи Аббаса, Мердинли, Саатлы, Кочарли, дом и родник Хуршидбану Натаван, дома Абдуррагим бека Хагвердиева, Гасым бека Закира, Мир Мохсуна Навваба, Сулеймана Сани Ахундова, Наджаф бека Везирова, Юсиф Везира Чеменземинли, дом, мечеть и родник Мамай бека, дома Бейбутовых, Фарамазовых, Зохраббекова, Бахмана Мирзы, дома-музеи Узеир бека Гаджибейли, Бюльбюля, Хана Шушинского, тариста Садыгджана, здание Реальной школы, женская семинария, Мейдан булагы, Иса булагы и другие исторические памятники.

В настоящее время 34 300 жителей Шуши временно поселились в 58 районах Азербайджана и с нетерпением ждут своего возвращения в родные края. 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Шуши", за проявление мужества и отваги при участии в боевых действиях в ходе освобождения города Шуша Азербайджанской Республики.

16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев дал указание о строительстве дороги из Физулинского района в Шушу. В рамках поездки в Физулинский район Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реализации проекта.

14 января 2021 года глава государства заложил фундамент дороги Физули-Шуша. Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации Шушу. К городу уже проложена "Дорога Победы" ("Зефер Йолу").

12 мая этого года президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла и Арзу Алиевы в очередной раз побывали в Шуше. Сначала они приняли участие в открытии подстанции "Шуша". В тот же день состоялось открытие отеля "Хары бюльбюль" после реконструкции.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая ознакомились с условиями, созданными в 48-комнатном корпусе и коттеджах при отеле "Хары бюльбюль", осмотрели дворец ханской дочери Натаван. Президент заложил фундамент общеобразовательной школы № 1 и новой мечети в Шуше. Глава государства и члены его семьи также посетили родник "Хан гызы".

12 мая в Шуше состоялся музыкальный фестиваль "Xары бюльбюль". Спустя 29 лет Шуша - колыбель древней культуры, вновь раскрыла свои объятия гостям.

15 июня президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шушу. Главы двух братских государств провели встречу тет-а-тет. Затем была подписана "Шушинская Декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

29 августа в Шуше после реконструкции был открыт музей-мавзолей великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с проделанной работой.

30 августа в освобожденной от оккупации Шуше впервые прошли Дни поэзии Вагифа с участием главы государства и первой леди. 18 сентября в городе был отмечен День национальной музыки. В парке, где установлен памятник Узеиру Гаджибейли, в исполнении оркестра народных инструментов ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгезалова, Сулеймана Алескерова и других композиторов.

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша. Вначале глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Затем был заложен фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни, а также городской больницы в селе Дашалты.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в особняке Мехмандаровых.

Затем глава государства и первая леди встретились с участниками VIII Глобального Бакинского форума, пообщались и посетили "Джыдыр-дюзю". 7 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по проектированию и строительству Шушинской центральной больницы". Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства в Шушинском районе центральной больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально 500 тыс манат.

7 ноября президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции". Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Шушинской телерадиовещательной станции из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики первоначально 200 тыс манатов.

Шуша расцветает, преображается и вскоре станет еще краше.

Карабах - это Азербайджан!