Минул год со дня освобождения Агдама

Сегодня исполняется год со дня освобождения Агдамского района от армянской оккупации.

Сегодня исполняется год со дня освобождения Агдамского района от армянской оккупации.

Как напоминает Report, Агдамский район был возвращен Азербайджану 20 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года. Было захвачено 846,8 квадратных метров или 77,4% территории Агдама, расположенного в самом сердце Карабаха, - 1 город и 80 сел. Под оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 объектов здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 24 строительные организации, 67 управлений-предприятий, 14 из 17 мечетей. В результате армянской оккупации Агдаму был нанесен ущерб в размере 13 млрд 135 млн долларов США. Многочисленные исторические памятники Агдама, образцы культуры, архитектуры, первый на весь СССР и второй в мире Музей хлеба были варварски разрушены армянскими оккупантами.

Армяне не оставили в Агдаме и камня на камне. Город, где некогда жизнь била ключом, ныне превратился в сплошные руины. 6 тыс. агдамцев стали шехидами, 16 из них являются Национальными героями Азербайджана. В результате оккупации 143 тыс. человек из 160 тыс. жителей района стали вынужденными переселенцами. В настоящее время население Агдама составляет более 204 тыс. человек. Около 160 тыс. из них являются вынужденными переселенцами.

Вывод армянских оккупационных войск с территории Агдама стал возможен благодаря решимости и политической воле президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, его полководческим способностям и успешным военным действиям Азербайджанской армии в Отечественной войне.

Так, 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив провокацию армянских вооруженных сил, перешла в контратаку, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты. 44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой нашей армии. Армянские оккупанты не смогли ничего противопоставить Азербайджанской армии на поле боя. Были уничтожены тысячи единиц живой силы и военной техники противника. Осознав свое бессилие, военно-политическое руководство Армении вынужденно подписало акт о капитуляции.

В соответствии с трехсторонним заявлением, 10 ноября 2020 года боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта были полностью прекращены. Второй пункт заявления предусматривал возвращение Агдамского района Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Таким образом, город Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден от армянских оккупантов без единого выстрела.

Согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и от 24 июня 2021 года, группа военнослужащих, проявивших героизм в боях за Агдам, была награждена медалью "За освобождение Агдама".

23 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации город Агдам. Глава государства поднял в Агдаме трехцветный флаг Азербайджана. В Агдаме, освобожденном спустя 27 лет оккупации, ныне гордо развевается флаг Азербайджана.

В рамках визита президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамскую мечеть. Глава государства преподнес в дар мечети Коран, привезенный из Мекки.

24 мая 2021 года глава государства издал распоряжение о назначении Эмина Гусейнова специальным представителем gрезидента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам.

28 мая президент Ильхам Алиев совершил очередной визит в Агдам. В рамках визита главе государства был представлен генеральный план города Агдам. Президент заложил первый камень, символизирующий восстановление города, фундамент нового здания школы №1 и встретился с представителями местной общественности.

В рамках визита Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам, промышленного парка, первого жилого здания, построенного на территории города, а также в церемонии посадки деревьев в городском лесопарке. Затем глава государства посетил дворцовый комплекс основателя Карабахского ханства Панахали хана, мечеть Гияслы и крепость Шахбулаг.

В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом.

В настоящее время в Агдаме ведутся восстановительные работы, строится новая инфраструктура, город возрождается из руин.

Карабах – это Азербайджан!