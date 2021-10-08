Минул год со дня обстрела Арменией азербайджанского города из тяжелой артиллерии

8 октября 2020 года расположенный вне зоны боевых действий в ходе Отечественной войны азербайджанский город Барда в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

8 октября 2020 года расположенный вне зоны боевых действий в ходе Отечественной войны азербайджанский город Барда в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, в результате вражеского обстрела из комплекса "Точка-У" пострадали гражданские лица, нанесен серьезный урон гражданской инфраструктуре.

Обстрел города Барда и сел района из тяжелых артиллерийских установок стал очередным свидетельством армянского вандализма и террора.

По поручению властей Армении не только Гянджа и Барда, но и Евлах, Бейлаган, Тертер, Габала, Геранбой, Агджабеди, Хызы и другие города и районы Азербайджана подверглись обстрелу из баллистических ракет и других тяжелых артиллерийских установок. В результате этой военной агрессии погибли 93 азербайджанских мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности повреждено 12 292 жилых и нежилых помещения, 288 транспортных средств.