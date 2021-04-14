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Минская группа ОБСЕ распространила заявление

Минская группа ОБСЕ распространила заявление Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) выступили сегодня с заявлением.
Карабах
14 апреля 2021 г. 00:36
Минская группа ОБСЕ распространила заявление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) выступили сегодня с заявлением.

Как передает Report, заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели с удовлетворением отмечают поддержание режима прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами (трехстороннее заявление Президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении – ред.) 10 ноября 2020 года. Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в отношении расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставления гуманитарной помощи и надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных линий по всему региону.

Сопредседатели напоминают сторонам, что необходимы дополнительные усилия для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. Сюда входят вопросы, связанные, в частности, с обменом всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования региона конфликта, налаживанием прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом, а также другие меры по укреплению доверия между людьми.

«Сопредседатели подчеркивают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион», - говорится в заявлении.

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