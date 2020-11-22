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Минометные батареи и боевые посты оставленные противником

Минометные батареи и боевые посты оставленные противником Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленное армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных
Карабах
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22 ноября 2020 г. 18:39
Минометные батареи и боевые посты оставленные противником

Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленные армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных вещей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDüşmənin tərk etdiyi minaatan batareyası və döyüş postları

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