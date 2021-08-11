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Минобороны: Вывод остатков ВС Армении с территории Азербайджана не обеспечен

Минобороны: Вывод остатков ВС Армении с территории Азербайджана не обеспечен Полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы Российской Федерации, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджанской Республики, президентом Россий
Карабах
11 августа 2021 г. 14:01
Минобороны: Вывод остатков ВС Армении с территории Азербайджана не обеспечен
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Полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы Российской Федерации, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, не обеспечен.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В последние дни Армения, грубо нарушая трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются миротворческие силы Российской Федерации, также наблюдаются случаи размещения новых армянских постов вблизи населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также на территориях в восточном направлении административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры и не допустит подобных случаев", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Remnants of Armenian armed forces are still in Azerbaijan territories 
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması təmin olunmayıb"

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