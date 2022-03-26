Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"

На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Название деревни, упомянутое в заявлении, не «Фурух», а «Фаррух», уточнили в оборонном ведомстве.

На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Название села, упомянутое в заявлении, не "Фурух", а "Фаррух", уточнили в оборонном ведомстве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджанской Республики просит Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями Трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не описывать в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий своей страны, не использовать словосочетание "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", - отмечает ведомство.