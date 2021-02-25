Минобороны России: Возобновлена работа Лачинской ГЭС

Это позволяет осуществлять подачу электроэнергии в близлежащие населённые пункты, а также город Ханкенди

В рамках реализации трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечено, что в результате достигнутых ранее договоренностей, машинный зал Лачинской гидроэлектростанции оказался в зоне ответственности российских миротворцев, а плотина гидроэлектростанции на территории, контролируемой Азербайджаном.

При содействии командования российского миротворческого контингента была возобновлена работа ГЭС, в настоящее время российские миротворцы обеспечивают безопасность и беспрепятственный допуск энергетиков для проведения работ по обслуживанию узлов и систем электростанции. Это позволяет осуществлять подачу электроэнергии в близлежащие населённые пункты, а также город Ханкенди.