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Минобороны России: Возобновлена работа Лачинской ГЭС

Минобороны России: Возобновлена работа Лачинской ГЭС Это позволяет осуществлять подачу электроэнергии в близлежащие населённые пункты, а также город Ханкенди
Карабах
25 февраля 2021 г. 11:26
Минобороны России: Возобновлена работа Лачинской ГЭС

В рамках реализации трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечено, что в результате достигнутых ранее договоренностей, машинный зал Лачинской гидроэлектростанции оказался в зоне ответственности российских миротворцев, а плотина гидроэлектростанции на территории, контролируемой Азербайджаном.

При содействии командования российского миротворческого контингента была возобновлена работа ГЭС, в настоящее время российские миротворцы обеспечивают безопасность и беспрепятственный допуск энергетиков для проведения работ по обслуживанию узлов и систем электростанции. Это позволяет осуществлять подачу электроэнергии в близлежащие населённые пункты, а также город Ханкенди.

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Версия на английском языке ФотоRussian MoD: Lachin HPP has resumed operation
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya MN: Laçın SES-in fəaliyyəti bərpa olunub

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