Минобороны России о ситуации в Карабахе

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения ог

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищено 479,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружен и обезврежены 23 087 взрывоопасных предметов.

На "Горячую линию" с начала ее работы, поступили 574 обращения по поводу пропавших без вести. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.