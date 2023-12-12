Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахском регионе Азербайджана

Российский миротворец погиб 11 декабря в Карабахском регионе Азербайджана в результате съезда с горной дороги БТР-82. Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. “11 декабря в результате съезда с горной дороги Б

Российский миротворец погиб 11 декабря в Карабахском регионе Азербайджана в результате съезда с горной дороги БТР-82.



Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.



“11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", - говорится в бюллетене.



В нем отмечается, что при участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение.