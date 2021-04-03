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Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения

Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения "Среди наших ветеранов есть те, кто в настоящее время проходит военную службу. Не все они уволены в запас. Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения его лечения".
Карабах
3 апреля 2021 г. 17:15
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения

"Среди наших ветеранов есть те, кто в настоящее время проходит военную службу. Не все они уволены в запас. Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения его лечения".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев.

“Почти все вылечившиеся уволены в запас. Около 200 наших ветеранов получают пенсии. После увольнения из армии мы направляем их документы в Министерство труда и социальной защиты населения”, - отметил Ф.Набиев.

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Версия на азербайджанском языке MN nümayəndəsi: "Bir yaralı son nəticə məlum olmayana qədər ordudan tərxis oluna bilməz"

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