Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения

"Среди наших ветеранов есть те, кто в настоящее время проходит военную службу. Не все они уволены в запас. Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения его лечения".

"Среди наших ветеранов есть те, кто в настоящее время проходит военную службу. Не все они уволены в запас. Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения его лечения".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев.

“Почти все вылечившиеся уволены в запас. Около 200 наших ветеранов получают пенсии. После увольнения из армии мы направляем их документы в Министерство труда и социальной защиты населения”, - отметил Ф.Набиев.