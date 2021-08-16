Минобороны опровергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего

Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела частей Азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела частей Азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Напротив, в течение дня вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии с разных направлений.

Распространенная информация о предполагаемых потерях наших подразделений, также не соответствует действительности", - добавили в ведомстве.