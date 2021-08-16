О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны опровергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего

Минобороны опровергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела частей Азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности.
Карабах
16 августа 2021 г. 21:48
Минобороны опровергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего

Распространенная армянской стороной информация о якобы гибели армянского военнослужащего в результате обстрела частей Азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Напротив, в течение дня вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии с разных направлений.

Распространенная информация о предполагаемых потерях наших подразделений, также не соответствует действительности", - добавили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN: Ordumuzun atəşi nəticəsində erməni hərbçinin ölümü xəbəri həqiqətə uyğun deyil

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi