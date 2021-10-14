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Минобороны: Между армянскими вооруженными отрядами произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

Минобороны: Между армянскими вооруженными отрядами произошла перестрелка, есть погибшие и раненые Между вооруженными армянскими формированиями, находящимися в зоне временной дислокации российских миротворцев в Азербайджане, произошла перестрелка.
Карабах
14 октября 2021 г. 23:36
Минобороны: Между армянскими вооруженными отрядами произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами. Затем на месте их нахождения произошел взрыв", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия не имеет никакого отношения к случившемуся.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry flatly denies role in Karabakh shootout
Версия на азербайджанском языке MN: Erməni silahlı dəstələri arasında atışma olub, ölən və yaralananlar var

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