Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам

"Армянская сторона целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации".

"Армянская сторона целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Все это cвязано с приказом нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна о применении армянской армией силы всеми средствами, который носит безответственный и подстрекательский характер. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян также выступал с провокационной военной доктриной “Новые войны, новые территории”. Его позорная судьба известна всем", - сказано в сообщении.

В нем также говорится о том, что со стороны Азербайджанской армии будут приняты все адекватные меры.

"Миротворческие силы Российской Федерации, временно дислоцированные на территории Азербайджана в соответствии с положениями трехстороннего заявления, должны положить конец размещению вооруженных сил Армении", - заявили в Министерстве обороны.