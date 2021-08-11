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Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам "Армянская сторона целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации".
Карабах
11 августа 2021 г. 13:57
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
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"Армянская сторона целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Все это cвязано с приказом нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна о применении армянской армией силы всеми средствами, который носит безответственный и подстрекательский характер. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян также выступал с провокационной военной доктриной “Новые войны, новые территории”. Его позорная судьба известна всем", - сказано в сообщении.

В нем также говорится о том, что со стороны Азербайджанской армии будут приняты все адекватные меры.

"Миротворческие силы Российской Федерации, временно дислоцированные на территории Азербайджана в соответствии с положениями трехстороннего заявления, должны положить конец размещению вооруженных сил Армении", - заявили в Министерстве обороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry warns Russian peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülhməramlılarına xəbərdarlıq edib

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