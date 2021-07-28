Минобороны Азербайджана сделало предупреждение Армении

"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы".

"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы".

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Вновь заявляем, что ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В настоящее время оперативная ситуация на этом направление находится под контролем наших подразделений.

Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут и впредь решительно пресекаться", - сообщили в Минобороны.