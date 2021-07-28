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Минобороны Азербайджана сделало предупреждение Армении

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение Армении "Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы".
Карабах
28 июля 2021 г. 10:22
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение Армении
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"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы".

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Вновь заявляем, что ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В настоящее время оперативная ситуация на этом направление находится под контролем наших подразделений.

Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут и впредь решительно пресекаться", - сообщили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry warns Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib

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