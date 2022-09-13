О нас

Минобороны Азербайджана провело брифинг

Минобороны Азербайджана провело брифинг Минобороны Азербайджана проводит брифинг
Карабах
13 сентября 2022 г. 03:19
Минобороны Азербайджана провело брифинг

Минобороны Азербайджана провел брифинг.

Report сообщает, что заместитель начальника пресс-службы Минобороны подполковник Анар Эйвазов сообщил о масштабной диверсии подразделений ВС Армении в ночь на 12 сентября.

Он сказал, что в ответ на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против законных военных объектов, являющихся точкой обстрела: "Такими действиями Армения также пытается затормозить реализацию крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов проводимых Азербайджаном в освобожденных от оккупации приграничных районах и создающих напряженную обстановку у границ Азербайджана. Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении в армянских СМИ и сегменте социальных сетей – не более чем бред. Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор. В ответ на масштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры, огневые точки нейтрализуются".

По его словам, распространяемая армянскими телеграм-каналами в провокационных целях информация о том, что подразделениями Азербайджанской Армии якобы был открыт огонь в Горисском направлении государственной границы, в результате чего нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, совершенно безосновательна и не соответствует действительности

Ответные на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против военных объектов, являющихся огневыми точками: "Ответные меры направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций Армении.

Нанесение ударов по гражданским объектам и невинным людям является стандартной военной методологией, используемой вооруженными силами Армении. Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно наносила удары баллистическими ракетами и кассетными бомбами по городам и гражданскому населению Азербайджана".

02:50

Минобороны Азербайджана проводит брифинг.

Report сообщает, что заместитель начальника пресс-службы Минобороны подполковник Анар Эйвазов сообщает о масштабной диверсии подразделений ВС Армении в ночь на 12 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi brifinq keçirib - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi