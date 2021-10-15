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Минобороны: Армянские боевики утром хотели совершить диверсию в направлении Агдере

Минобороны: Армянские боевики утром хотели совершить диверсию в направлении Агдере Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного отряда предприняли очередную попытку совершить террор и диверсию против наших подразделений в Агдеринском направлении, используя гражданскую машину медицинской помощи.
Карабах
15 октября 2021 г. 13:24
Минобороны: Армянские боевики утром хотели совершить диверсию в направлении Агдере
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Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного отряда предприняли очередную попытку совершить террор и диверсию против наших подразделений в Агдеринском направлении, используя гражданскую машину медицинской помощи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Благодаря бдительности наших военнослужащих и предпринятым мерам эта попытка была пресечена, находившиеся в машине боевики были вынуждены повернуть назад.

"Мы заявляем, что использование гражданской машины скорой медицинской помощи в военных целях категорически недопустимо, характерно для террористов и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Еще раз предупреждаем, что любые террористические и провокационные действия будут незамедлительно и решительно пресечены с нашей стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Illegal Armenian militants attempted another provocation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Qanunsuz erməni silahlıları tərəfindən növbəti təxribata cəhd olunub"

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