Минобороны: 19 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны распространило новый список лиц, пропавших без вести в Отечественной войне.

Как передает Report, предоставлены фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения 19 человек, до 8 мая считавшихся пропавшими без вести.

Отмечается, что продолжаются работы по обнаружению и идентификации останков тел военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.

Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. Представлены фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения похороненных до 8 мая 2 895 ставших шехидами в Отечественной войне военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также 19 человек, считающихся пропавшими без вести.