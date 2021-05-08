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Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести

Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Карабах
8 мая 2021 г. 16:06
Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести

Министерство обороны распространило новый список лиц, пропавших без вести в Отечественной войне.

Как передает Report, предоставлены фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения 19 человек, до 8 мая считавшихся пропавшими без вести.

Отмечается, что продолжаются работы по обнаружению и идентификации останков тел военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.

Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. Представлены фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения похороненных до 8 мая 2 895 ставших шехидами в Отечественной войне военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также 19 человек, считающихся пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi: Hazırda itkin düşmüş hərbçilərin sayı 19 nəfərdir

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