Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый список лиц, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый список лиц, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, в списке представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2 904 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июня, а также 10 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Отмечается, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.