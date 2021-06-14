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Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести

Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый список лиц, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.
Карабах
14 июня 2021 г. 14:03
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
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Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый список лиц, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, в списке представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2 904 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июня, а также 10 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Отмечается, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: 10 hərbi qulluqçu itkin düşmüş sayılır

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