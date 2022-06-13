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Винчелли: Минная проблема препятствует восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Винчелли: Минная проблема препятствует восстановлению освобожденных земель Азербайджана Азербайджан активно восстанавливает территории, освобожденные в результате 44-дневной войны.
Карабах
13 июня 2022 г. 16:40
Винчелли: Минная проблема препятствует восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Азербайджан активно восстанавливает территории, освобожденные в результате 44-дневной войны.

Как передает Report, об этом профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли написал в статье итальянскому изданию Geopolitiсa.info.

"У страны-победительницы Азербайджана больше экономических ресурсов, международная привлекательность, безусловно, выше, чем у бедной Армении, изолированной и зависимой от России. Было проведено много инфраструктурных работ. В рекордно короткие сроки рядом с азербайджанским городом Физули построен первый на этих территориях международный аэропорт, строятся еще как минимум два новых", - отмечает Винчелли.

По его словам, не менее быстрым было завершение прокладки дороги между городами Физули и Шуша - "артерии, предназначенной для масштабных коммерческих и туристических перевозок в регионе, который пережил 30 лет обнищания и изоляции". Также идет активная реконструкция города Шуша: "Город, оставленный в руинах после армянской оккупации, возрождается с огромными инвестициями в инфраструктуру, жилой, туристический и культурный секторы".

При этом итальянский профессор отмечает, что все проекты по реконструкции не могут быть полностью реализованы, пока не будет устранена самая большая опасность - наличие противопехотных мин.

"Ежедневно бригады азербайджанских саперов в сопровождении кинологических подразделений расчищают участки территории, но количество противопехотных мин настолько велико, что процесс разминирования займет годы", - пишет Винчелли.

Он отмечает, что, несмотря на трудности, мирный процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продвигается вперед, и в настоящее время активную роль в нем играет Европейский союз.

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Версия на азербайджанском языке Daniel Pomye Vinçelli: “Mina problemi Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına mane olur”
Версия на английском языке Vincelli: Mine problem hinders restoration of Azerbaijan’s liberated lands

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