Винчелли: Минная проблема препятствует восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Азербайджан активно восстанавливает территории, освобожденные в результате 44-дневной войны.

Азербайджан активно восстанавливает территории, освобожденные в результате 44-дневной войны.

Как передает Report, об этом профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли написал в статье итальянскому изданию Geopolitiсa.info.

"У страны-победительницы Азербайджана больше экономических ресурсов, международная привлекательность, безусловно, выше, чем у бедной Армении, изолированной и зависимой от России. Было проведено много инфраструктурных работ. В рекордно короткие сроки рядом с азербайджанским городом Физули построен первый на этих территориях международный аэропорт, строятся еще как минимум два новых", - отмечает Винчелли.

По его словам, не менее быстрым было завершение прокладки дороги между городами Физули и Шуша - "артерии, предназначенной для масштабных коммерческих и туристических перевозок в регионе, который пережил 30 лет обнищания и изоляции". Также идет активная реконструкция города Шуша: "Город, оставленный в руинах после армянской оккупации, возрождается с огромными инвестициями в инфраструктуру, жилой, туристический и культурный секторы".

При этом итальянский профессор отмечает, что все проекты по реконструкции не могут быть полностью реализованы, пока не будет устранена самая большая опасность - наличие противопехотных мин.

"Ежедневно бригады азербайджанских саперов в сопровождении кинологических подразделений расчищают участки территории, но количество противопехотных мин настолько велико, что процесс разминирования займет годы", - пишет Винчелли.

Он отмечает, что, несмотря на трудности, мирный процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продвигается вперед, и в настоящее время активную роль в нем играет Европейский союз.