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Министр: Верховный представитель ООН увидел, в каком состоянии находятся наши земли, наше наследие

Министр: Верховный представитель ООН увидел, в каком состоянии находятся наши земли, наше наследие "Поездка Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Ангела Моратиноса на освобожденные от оккупации азербайджанские земли является знаменательным событием, исторической поездкой представителя высокого уровня этой высшей структуры в Азербайджа
Карабах
22 июня 2021 г. 16:41
Министр: Верховный представитель ООН увидел, в каком состоянии находятся наши земли, наше наследие
Анар Керимов

"Поездка Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Ангела Моратиноса на освобожденные от оккупации азербайджанские земли является знаменательным событием, исторической поездкой представителя высокого уровня этой высшей структуры в Азербайджан после нашей Победы".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил находящийся в Физули министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр культуры отметил, что Мигель Ангел Моратинос уже осмотрел несколько мест в Физули и стал свидетелем армянского вандализма: "Верховный представитель ООН увидел, в каком состоянии находятся наши земли, наше наследие. Религиозные святилища, мечети разрушены или же подверглись вандализму. Одной из основных целей Альянса цивилизаций ООН является охрана этих памятников, обеспечение возвращения людей на эти места, где они смогут молиться".

Говоря о дальнейших планах министерства культуры, связанных с Физулинским районом, Анар Керимов отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева готовятся генеральные планы Физулинского и Джебраильского районов. "Мы проведем обсуждения с руководителями соответствующих структур в связи с тем, в какой форме будет проводиться процесс восстановления Физули. Президент поручил, чтобы в каждом разрушенном городе были построены музеи оккупации и победы. На днях в Агдаме с участием главы государства состоялась церемония закладки фундамента музея. Создание подобных музеев планируется и в Физули", - добавил министр.

22 июня началась поездка Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Ангела Моратиноса в освобожденный от оккупации Физулинский район. Цель визита – ознакомление с последствиями учиненного вооруженными силами Армении во время оккупации вандализма, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "BMT-nin Ali nümayəndəsi torpaqlarımızın, irsimizin hansı vəziyyətdə olduğunu gördü"

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