Министр: Шуша была освобождена по особому поручению президента

Как известно, 44-дневная война завершилась освобождением Шуши. И это было особое поручение президента страны.

Как известно, 44-дневная война завершилась освобождением Шуши. И это было особое поручение президента страны.

Как передает турецкое бюро Report , об этом на презентации книги "История Отечественной войны: фактор личности" в Национальной библиотеке администрации президента Турции, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Он поделился своими воспоминаниями о шушинской операции: "Мы каждое утро докладывали президенту о деталях военной операции. Накануне ее я представил план боевых действий, но президент Азербайджана отверг его. Он сказал, что нельзя наносить ущерб зданиям, историческим памятникам, и нужно освободить город без применения тяжелой боевой техники".

По словам министра, по поручению президента, Шуша была освобождена силами азербайджанского спецназа. "Вечером, примерно в 20.00-21.00, я доложил главе государства об освобождении города", - отметил Закир Гасанов.