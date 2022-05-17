Министр сельского хозяйства Израиля: В Карабахском регионе есть хороший потенциал для сотрудничества

"Карабахский регион также имеет хороший потенциал для сотрудничества с учетом развития в Азербайджане, которое создает большие возможности".
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля Одед Форер 17 мая на приеме у президента Ильхама Алиева.
Говоря о работе, проделанной на освобожденных от армянской оккупации территориях, глава государства отметил, что на этих землях сразу же началась реализация сельскохозяйственных проектов, и уже достигнуты определенные результаты.
Подчеркнув, что в период оккупации армяне совершили на наших территориях экологический геноцид, президент Ильхам Алиев особо отметил, что в результате этого эти места были лишены источников воды, поэтому в настоящее время на этих территориях запланированы широкомасштабные работы, связанные с восстановлением источников и ирригационной системы.