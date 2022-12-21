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Министр рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын

Министр рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.
Карабах
21 декабря 2022 г. 14:19
Министр рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

В интервью Report министр отметил, что 25% азербайджанского общества составляет молодежь.

"В связи с этим их активное участие в любой инициативе, акции - это нормальное явление. Молодежь должна быть в авангарде подобных инициатив. В акции участвуют как члены волонтерских организаций, так и рядовая молодежь. Они сами вызвались участвовать. Сегодня мы видим, что наша молодежь готова к любому вызову", - добавил Гаибов.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister speaks about protest action on Khankandi-Lachin road 
Версия на азербайджанском языке Nazir Xankəndi-Laçın yolundakı aksiyadan danışıb

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