Министр рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал об участии молодежи в акции на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу.

В интервью Report министр отметил, что 25% азербайджанского общества составляет молодежь.

"В связи с этим их активное участие в любой инициативе, акции - это нормальное явление. Молодежь должна быть в авангарде подобных инициатив. В акции участвуют как члены волонтерских организаций, так и рядовая молодежь. Они сами вызвались участвовать. Сегодня мы видим, что наша молодежь готова к любому вызову", - добавил Гаибов.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться по ссылке.