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Министр обороны: Благодаря усилиям руководства Турции и России в регионе достигнут мир

Министр обороны: Благодаря усилиям руководства Турции и России в регионе достигнут мир Длившийся почти 30 лет нагорно-карабахский конфликт разрешен
Карабах
30 января 2021 г. 14:25
Министр обороны: Благодаря усилиям руководства Турции и России в регионе достигнут мир

Длившийся почти 30 лет нагорно-карабахский конфликт разрешен.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на церемонии открытия совместного турецко-российского Центра мониторинга, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

По его словам, благодаря усилиям военно-политического руководства Турции и России в регионе был достигнут мир: ”Меморандум о создании Совместного центра по контролю за прекращением огня между Турцией и Россией, подписанный 11 ноября прошлого года, имеет особое значение".

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: "Türkiyə və Rusiya hərbi-siyasi rəhbərliyinin səyi nəticəsində regionda sülhə nail olunub"

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