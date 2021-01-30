Министр обороны: Благодаря усилиям руководства Турции и России в регионе достигнут мир

Длившийся почти 30 лет нагорно-карабахский конфликт разрешен

Длившийся почти 30 лет нагорно-карабахский конфликт разрешен.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на церемонии открытия совместного турецко-российского Центра мониторинга, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

По его словам, благодаря усилиям военно-политического руководства Турции и России в регионе был достигнут мир: ”Меморандум о создании Совместного центра по контролю за прекращением огня между Турцией и Россией, подписанный 11 ноября прошлого года, имеет особое значение".