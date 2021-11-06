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Министр национальной обороны Турции обратился с призывом к Армении

Министр национальной обороны Турции обратился с призывом к Армении Военное сотрудничество между вооруженными силами Азербайджана и Турции продолжается.
Карабах
6 ноября 2021 г. 08:55
Министр национальной обороны Турции обратился с призывом к Армении

Военное сотрудничество между вооруженными силами Азербайджана и Турции продолжается.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии посольства Азербайджана в Анкаре по случаю празднования 8 ноября – Дня победы.

Касаясь деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня, министр сказал, что целью является обеспечение устойчивости режима прекращения огня и стабильности в регионе.

«Эта стабильность нужна не только Азербайджану и Турции. Если Армения сможет поддержать мир, предложенный президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, увидим, что это принесет (ей) пользу как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения процветания. В этом отношении наше видение очень широкое. Все мы знаем, что в случае необходимости могут быть предприняты очень важные шаги для безопасности и процветания всего Кавказа, даже проведя встречу в формате шестерки (стран)», - сказал министр.

Акар сказал, что турецкие и азербайджанские военные очищают освобожденные районы от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«На сегодняшний день проделана и продолжается большая работа. В разминированных районах были созданы другие области работы, сельское хозяйство и животноводство, и прилагаются усилия, чтобы превратить этот регион в зону благосостояния. Это возможность для всех нас, включая Армению», - сказал министр.

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Версия на английском языке Turkish minister of national defense appeals to Armenia
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin milli müdafiə naziri Ermənistana çağırış edib

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