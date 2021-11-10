Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Франции и Армении

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречи с азербайджанским и армянским коллегами по ситуации в Карабахе.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречи с главой МИД Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и армянским коллегой Араратом Мирзояном по ситуации в Карабахе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

«Год спустя после прекращения боевых действий в Карабахе Жан-Ив Ле Дриан принял Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Он провел с ними сначала раздельные, а затем совместную встречу», - говорится в заявлении.

В ходе этих обменов глава французской дипломатии вновь повторил желание Франции содействовать активизации диалога между сторонами в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Министр подтвердил свою готовность продолжать переговоры на политическом уровне со своими коллегами.