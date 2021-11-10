Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Франции и Армении

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречи с главой МИД Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и армянским коллегой Араратом Мирзояном по ситуации в Карабахе.
«Год спустя после прекращения боевых действий в Карабахе Жан-Ив Ле Дриан принял Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Он провел с ними сначала раздельные, а затем совместную встречу», - говорится в заявлении.
В ходе этих обменов глава французской дипломатии вновь повторил желание Франции содействовать активизации диалога между сторонами в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе.
Министр подтвердил свою готовность продолжать переговоры на политическом уровне со своими коллегами.