Министр иностранных дел Азербайджана: Армения торпедирует мирный процесс

"Их позиция не служит делу нормализации ситуации в регионе"

"Азербайджан четко придерживается и выполняет обязательства в рамках достигнутых договоренностей, и принял множество односторонних шагов, в частности, пропуск гуманитарных грузов через территорию Азербайджана. При участии азербайджанских военных были организованы поиск тел и останков, и армянской стороне было передано около 2 600 тел".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Ларовым.

"Мы высоко оцениваем роль и деятельность России, а также совместную деятельность российского-турецкого мониторингового центра".

При этом глава МИД Азербайджана подчеркнул, что армянская сторона продолжает торпедировать мирный процесс: "Их позиция не служит делу нормализации ситуации в регионе. Фактом грубейшего нарушения достигнутых договоренностей является проникновение на территорию Азербайджана в конце 2020 года армянских военнослужащих, когда были убиты военные и гражданские лица. Армения продолжает военные преступления на территории Азербайджана".

Глава МИД Азербайджана напомнил, что армянская сторона по-прежнему не предоставляет карты минных полей, а также отказывается предоставлять информацию о 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцах во время первой карабахской войны.