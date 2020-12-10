О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победы

Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победы Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку Парадом победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице минист
Карабах
10 декабря 2020 г. 11:37
Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победы

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку парадом Победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице министерства в Twitter.

"Поздравляем братьев-азербайджанцев, успешно воевавших за Родину и одержавших большую победу в Карабахе, с гордостью приветствуем военнослужащих наших героических армий, которые примут участие в параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 наших шехидов", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyənin Müdafiə Nazirliyi Qələbə paradı ilə bağlı videoçarx hazırlayıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi