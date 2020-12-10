Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победы
Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победыМинистерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку Парадом победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне
Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице минист
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку парадом Победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне.
Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице министерства в Twitter.
"Поздравляем братьев-азербайджанцев, успешно воевавших за Родину и одержавших большую победу в Карабахе, с гордостью приветствуем военнослужащих наших героических армий, которые примут участие в параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 наших шехидов", - говорится в публикации.
Tek Vatan Harekâtı’nı başarıyla icra eden ve Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü’deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/lwPFYxJcjT