Министерство обороны Турции подготовило видеоролик о Параде победы

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку Парадом победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице минист

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с организуемым сегодня в Баку парадом Победы по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как передает Report, видеоролик в связи с парадом размещен на странице министерства в Twitter.

"Поздравляем братьев-азербайджанцев, успешно воевавших за Родину и одержавших большую победу в Карабахе, с гордостью приветствуем военнослужащих наших героических армий, которые примут участие в параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 наших шехидов", - говорится в публикации.