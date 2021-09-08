Минфин о финансировании проектов на освобожденных от оккупации территориях

Государственный бюджет Азербайджана создает достаточно условий для инвестиций в среднесрочной перспективе

Государственный бюджет Азербайджана создает достаточно условий для инвестиций в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Как отмечается, для этого по линии государственной инвестиционной программы предусмотрены средства, которые в особенности будут направлены на поддержание работ на освобожденных от оккупации территориях.

Для того, чтобы повысить их эффективность все мероприятия будут реализованы на основе единой концепции в рамках Плана стратегической деятельности.