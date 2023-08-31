Миллер: США работают со сторонами, чтобы обеспечить доставку продовольствия жителям Карабаха

В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты постоянно работают со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки продовольствия жителям Карабаха.

В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты постоянно работают со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки продовольствия жителям Карабаха.

Как сообщает Report , об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что Азербайджан и жители армянского происхождения Карабаха должны согласовать пути транспортировки необходимых продуктов питания, в том числе дополнительные маршруты поставок, и продолжить обсуждение всех нерешенных вопросов.

Напомним, что 29 августа Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило из Баку продовольствие для нужд проживающих в Карабахе армян. Грузовики с 40 т муки ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.