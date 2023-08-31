О нас

Миллер: США работают со сторонами, чтобы обеспечить доставку продовольствия жителям Карабаха

Миллер: США работают со сторонами, чтобы обеспечить доставку продовольствия жителям Карабаха В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты постоянно работают со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки продовольствия жителям Карабаха.
Карабах
31 августа 2023 г. 21:49
Миллер: США работают со сторонами, чтобы обеспечить доставку продовольствия жителям Карабаха

В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты постоянно работают со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки продовольствия жителям Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что Азербайджан и жители армянского происхождения Карабаха должны согласовать пути транспортировки необходимых продуктов питания, в том числе дополнительные маршруты поставок, и продолжить обсуждение всех нерешенных вопросов.

Напомним, что 29 августа Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило из Баку продовольствие для нужд проживающих в Карабахе армян. Грузовики с 40 т муки ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Miller: "ABŞ Qarabağ sakinlərinə ərzaq çatdırılması üçün tərəflərlə davamlı işləyir"

Другие новости из категории

МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять
МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять
30 августа 2023 г. 16:00
МИД РФ: В посреднических усилиях - главное позиция Баку и Еревана 
МИД РФ: В посреднических усилиях - главное позиция Баку и Еревана 
30 августа 2023 г. 15:29
США передали Азербайджану еще шесть собак-саперов
ФотоСША передали Азербайджану еще шесть собак-саперов
30 августа 2023 г. 14:48
В массовом захоронении в Эдилли останки азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров
В массовом захоронении в Эдилли останки азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров
30 августа 2023 г. 12:11
Омбудсмен подготовила доклад о пропавших без вести азербайджанцах во время I Карабахской войны
Омбудсмен подготовила доклад о пропавших без вести азербайджанцах во время I Карабахской войны
30 августа 2023 г. 11:36
Эксперт: Прекращение уголовного дела в отношении армянских футболистов демонстрирует настрой Азербайджана на мир
Эксперт: Прекращение уголовного дела в отношении армянских футболистов демонстрирует настрой Азербайджана на мир
30 августа 2023 г. 10:41
Выехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоВыехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди
30 августа 2023 г. 08:23
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2023 г. 01:02
Минул 31 год со дня учиненной армянами резни в Баллыгая
Минул 31 год со дня учиненной армянами резни в Баллыгая
28 августа 2023 г. 00:00
Посол Украины: Лачын впечатляет своей красотой
Посол Украины: Лачын впечатляет своей красотой
26 августа 2023 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi