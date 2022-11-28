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В Джебраильском районе завершено строительство мобилизационного городка

В Джебраильском районе завершено строительство мобилизационного городка С целью оживления и развития промышленного потенциала Карабаха в Джебраильском районе построен мобилизационный городок.
Карабах
28 ноября 2022 г. 11:34
В Джебраильском районе завершено строительство мобилизационного городка

С целью оживления и развития промышленного потенциала Карабаха в Джебраильском районе построен мобилизационный городок.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В целях возрождения и развития промышленного потенциала Карабаха завершено строительство мобилизационного городка в промышленном парке Экономической зоны Аразской долины, созданного в Джебраильском районе на территории в 200 гектаров", - говорится в публикации.

Министр отметил, что в городке создана вся необходимая инфраструктура.

По его словам, проводимые в промышленном парке работы создадут дополнительные возможности для реинтеграции региона в экономику страны, также поспособствуют развитию местного производства и повышению уровня занятости.

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