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Михалко: ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании

Михалко: ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании и является самым крупным донором в этой сфере.
Карабах
18 мая 2023 г. 19:45
Михалко: ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании

ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании и является самым крупным донором в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на приуроченном ко Дню Европы мероприятии в Баку.

По его словам, ЕС и Азербайджан активно сотрудничают в сфере защиты охране окружающей среды и продолжают работу над заключением нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

"Азербайджан имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергетики и ЕС оказывает постоянную поддержку развитию энергетического сектора страны", - сказал Михалко.

Он также отметил поддержку ЕС в обеспечении стабильности, безопасности и прочного мира на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке Michalko: EU continues to assist Azerbaijan in demining
Версия на азербайджанском языке Mixalko: “Aİ ərazilərin minalardan təmizlənməsində Azərbaycana yardımını davam etdirir”

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