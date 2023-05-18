Михалко: ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании

ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании и является самым крупным донором в этой сфере.

ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании и является самым крупным донором в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на приуроченном ко Дню Европы мероприятии в Баку.

По его словам, ЕС и Азербайджан активно сотрудничают в сфере защиты охране окружающей среды и продолжают работу над заключением нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

"Азербайджан имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергетики и ЕС оказывает постоянную поддержку развитию энергетического сектора страны", - сказал Михалко.

Он также отметил поддержку ЕС в обеспечении стабильности, безопасности и прочного мира на Южном Кавказе.