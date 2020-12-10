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Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы

Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы "Этот день запомнится навеки в памяти народа и станет напоминанием агрессорам"
Карабах
10 декабря 2020 г. 15:49
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
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Азербайджан провёл блестящий парад Победы, посвященный освобождению своих территорий от вражеской оккупации.

Об этом Report заявил российский эксперт-международник Евгений Михайлов.

"Тысячи воинов Азербайджана и братской Турции прошли по улицам Баку. Очень приятно было наблюдать как население столицы приветствовало освободителей. Этот день запомнится навеки в памяти народа и станет напоминанием агрессорам о том , что лучше не давать повода повторяться подобным торжествам и не пытаться нападать на республику".

Эксперт также назвал знаковым демонстрацию на параде стены с номерными знаками вражеской военной техники.

"Это посыл тем, кто сделал подобную стену в Карабахе из номеров гражданских автомобилей мирных азербайджанцев, убитых и изгнанных с родных земель. Весьма красноречивое напоминание о том , что кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет", - заключил Е. Михайлов.

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