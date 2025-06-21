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Михаил Евдокимов: С каждым годом Шуша становится все краше

Михаил Евдокимов: С каждым годом Шуша становится все краше С каждым годом Шуша становится все краше.
Карабах
21 июня 2025 г. 13:06
Михаил Евдокимов: С каждым годом Шуша становится все краше

С каждым годом Шуша становится все краше.

Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Он отметил, что посещал Шушу в прошлом году и был поражен масштабами строительства: "Город живописный, но за прошедший год стал еще краше".

Дипломат выразил восхищение темпами строительства, а также возвращением жителей в город: "Жителей становится все больше и больше. В городе очень много туристов, поскольку Шуша - привлекательное место для посещения", - сказал посол, особо отметив живописность пейзажей города.

Дипломат рекомендовал всем посетить Шушу.

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Версия на английском языке Mikhail Yevdokimov: Shusha becomes more beautiful every year
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri: Şuşaya səfər etməyi hər kəsə tövsiyə edirəm

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