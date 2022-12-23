МИД: Заявление Миятович о ситуации вокруг Лачынской дороги предвзято и не отражает действительности

Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович относительно ситуации вокруг Лачынской дороги не только предвзято, но и не отражает действительности. На лицо избирательный подход и двойные стандарты, применяемые комиссаром уже в которы

Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович относительно ситуации вокруг Лачынской дороги не только предвзято, но и не отражает действительности. На лицо избирательный подход и двойные стандарты, применяемые комиссаром уже в который раз.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в связи с заявлением уполномоченного по правам человека СЕ Дуньи Миятович.

Отмечается, что заявление Дуньи Миятович о правах проживающих в Карабахе армян является примером предвзятого отношения Миятович к вопросам на фоне игнорирования плачевной гуманитарной ситуации и грубых нарушений прав человека сотен тысяч азербайджанцев на протяжении тридцатилетнего конфликта, а также массовых нарушений гуманитарного права против Азербайджана после войны 2020 года:

"В то же время, очевиден факт игнорирования Дуньей Миятович военных преступлений, совершенных Арменией в период 44-дневной войны вследствие вопиющего нарушения международного гуманитарного права, ракетных ударов по гражданскому населению в городах, расположенных далеко за пределами зоны конфликта, минной угрозы, унесшей жизни 276 мирных азербайджанцев после окончания войны, и препятствования Арменией возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома. В этой связи, указанное заявление комиссара является, по меньшей мере, неискренним и бестактным.

Наряду с этим, непонятно, почему Миятович проявила предвзятую позицию к мирным акциям протеста на Лачынской дороге с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, вывоз этих ресурсов в Армению и использование этой дороги не для гуманитарных целей", отмечается в заявлении.