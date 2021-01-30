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МИД: В ЕС не комментируют убийство армянами более 100 мирных жителей

МИД: В ЕС не комментируют убийство армянами более 100 мирных жителей "Удивительно, что официальный представитель Европейского союза (ЕС) сделал заявление об освобождении пятерых армянских военнослужащих. Азербайджанские заложники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев находились в плену у Армении почти семь лет, и Евросоюзу это б
Карабах
30 января 2021 г. 18:22
МИД: В ЕС не комментируют убийство армянами более 100 мирных жителей

"Удивительно, что официальный представитель Европейского союза (ЕС) сделал заявление об освобождении пятерых армянских военнослужащих. Азербайджанские заложники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев находились в плену у Армении почти семь лет, и Евросоюз проявлял безразличие к этому вопросу".

Как передает Report, такое мнение высказано в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по поводу заявления официального представителя ЕС об освобождении армянских военнослужащих.

"Хотим подчеркнуть, что ЕС до сих пор не сделал никаких заявлений и не отреагировал на то, что в ходе последних военных операций Армения использовала ракеты "Смерч" против мирных жителей Азербайджана, были убиты более 100 гражданских лиц, а также пропали без вести в общей сложности более 4 000 человек.

Напоминаем ЕС, что 62 человека, целенаправленно доставленные на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, не являются военнопленными. Это армянские военнослужащие, которые были отправлены на территорию Азербайджана спустя почти 20 дней после подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий. Они вторглись на территорию, где находилась Азербайджанская Армия. В результате террористических актов, совершенных этой террористическо-диверсионной группой, погибли азербайджанские военнослужащие Туран Алиев, Рахиль Акперов, Гаджирза Рзаев, Рагиб Азизов, гражданское лицо - Сеймур Рзаев получил тяжелое ранение.

Эти лица не считаются военнопленными ни по международному гуманитарному праву, ни согласно какой-либо конвенции.

Такие заявления в адрес Азербайджана со стороны представителя ЕС недопустимы. Следует отметить, что такой односторонний и основанный на двойных стандартах подход может нанести ущерб отношениям между ЕС с Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Aİ Ermənistanın 100-dən çox mülki şəxsi qətlə yetirməsinə münasibət bildirməyib

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