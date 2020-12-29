МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня

Чтобы быть сторонником прочного мира в регионе, Армения должна осознать реальность и выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению

"Чтобы быть сторонником прочного мира в регионе, Армения должна осознать реальность и выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спикер МИД Турции Хами Аксой.

"Мы осуждаем гнусное нападение вооруженных сил Армении, которые не сложили оружие и отказались отступить, на подразделения азербайджанской армии в Ходжавендском районе Азербайджана. Это явное нарушение режима прекращения огня, установленного согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года", - заявил представитель турецкого МИД.

Аксой сказал, что Армения, подписавшая трехстороннее заявление, несет ответственность за вывод всех вооруженных групп и соблюдение режима прекращения огня. Официальный Ереван должен осознать это обязательство.

"В результате предыдущих атак вооруженных сил Армении - 26 ноября, 8 и 11 декабря и, наконец, 27 декабря, военные и мирные жители были убиты, еще несколько человек получили ранения. Азербайджанская сторона ответила на эти провокации армянских боевиков своим правом на самооборону. «Мы просим Аллаха упокоить души наших азербайджанских братьев, погибших в результате этих чудовищных нападений, желаем исцеления раненым, и выражаем соболезнования народу Азербайджана", - добавил Хами Аксой.

Вусала Аббасова