О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня

МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня Чтобы быть сторонником прочного мира в регионе, Армения должна осознать реальность и выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению
Карабах
29 декабря 2020 г. 00:49
МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня
Хами Аксой

"Чтобы быть сторонником прочного мира в регионе, Армения должна осознать реальность и выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спикер МИД Турции Хами Аксой.

"Мы осуждаем гнусное нападение вооруженных сил Армении, которые не сложили оружие и отказались отступить, на подразделения азербайджанской армии в Ходжавендском районе Азербайджана. Это явное нарушение режима прекращения огня, установленного согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года", - заявил представитель турецкого МИД.

Аксой сказал, что Армения, подписавшая трехстороннее заявление, несет ответственность за вывод всех вооруженных групп и соблюдение режима прекращения огня. Официальный Ереван должен осознать это обязательство.

"В результате предыдущих атак вооруженных сил Армении - 26 ноября, 8 и 11 декабря и, наконец, 27 декабря, военные и мирные жители были убиты, еще несколько человек получили ранения. Азербайджанская сторона ответила на эти провокации армянских боевиков своим правом на самооборону. «Мы просим Аллаха упокоить души наших азербайджанских братьев, погибших в результате этих чудовищных нападений, желаем исцеления раненым, и выражаем соболезнования народу Азербайджана", - добавил Хами Аксой.

Вусала Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Ermənistan atəşkəsə riayət edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi