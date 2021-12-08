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МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей

МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей Спустя год активных усилий Азербайджан смог добиться того, что Армения выдала карты минных полей.
Карабах
8 декабря 2021 г. 11:24
МИД: Азербайджан смог добиться передачи ему карт минных полей
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Спустя год активных усилий Азербайджан смог добиться передачи со стороны Армении карт минных полей, созданных на азербайджанских территориях за почти 30 лет оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, посвященном решению Международного суда ООН.

Замминистра отметил, что в рамках Международного суда ООН этот вопрос также поднимался. "Имена и фотографии всех мирных жителей, погибших в результате подрыва на минах, были предоставлены суду. И за три дня до оглашения решения суда Армения предоставила нам карты минных полей", - заявил Э. Мамедов.

Он напомнил, что изначально армянская сторона вообще отрицала наличие у нее подобных карт, однако позже предоставила карты минных полей некоторых районов.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA says Armenia insincere on issue of mine maps
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan mina xəritələri məsələsində qeyri-səmimi mövqedən çıxış edirdi"

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