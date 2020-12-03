Глава МИД Швеции приветствует окончание военных действий в Карабахе

Глава МИД Швеции Анн Линде высоко оценила подписанное 10 ноября заявление по Нагорному Карабаху

Глава МИД Швеции Анн Линде высоко оценила подписанное 10 ноября заявление по Нагорному Карабаху. Как сообщает Report, об этом она заявила сегодня в ходе выступления на 27-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

"Эскалация нагорно-карабахского конфликта и трагические человеческие потери, вызванные этим конфликтом, являются рисками, которые присуще неурегулированным конфликтам. Мы надеемся, что благодаря соглашению о прекращении огня переговоры под руководством сопредседателей Минской Группы ОБСЕ приведут к устойчивому политическому решению, которое предотвратит страдания людей",- заявила Линде.

Глава МИД Швеции также обозначила приоритеты председательства этой страны в ОБСЕ в следующем году. "Мы уделяем особое внимание демократии в области прав человека и гендерному равенству, и вносим свой вклад в урегулирование конфликтов в нашем регионе. Я с нетерпением жду работы со всеми вами, чтобы попытаться достичь этих целей", - этими словами завершила свою речь министр.

Напомним, с 1 января 2021 года пресдесдательство в ОБСЕ перейдет от Албании в Швеции.