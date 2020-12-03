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Глава МИД Швеции приветствует окончание военных действий в Карабахе

Глава МИД Швеции приветствует окончание военных действий в Карабахе Глава МИД Швеции Анн Линде высоко оценила подписанное 10 ноября заявление по Нагорному Карабаху
Карабах
3 декабря 2020 г. 16:34
Глава МИД Швеции приветствует окончание военных действий в Карабахе

Глава МИД Швеции Анн Линде высоко оценила подписанное 10 ноября заявление по Нагорному Карабаху. Как сообщает Report, об этом она заявила сегодня в ходе выступления на 27-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

"Эскалация нагорно-карабахского конфликта и трагические человеческие потери, вызванные этим конфликтом, являются рисками, которые присуще неурегулированным конфликтам. Мы надеемся, что благодаря соглашению о прекращении огня переговоры под руководством сопредседателей Минской Группы ОБСЕ приведут к устойчивому политическому решению, которое предотвратит страдания людей",- заявила Линде.

Глава МИД Швеции также обозначила приоритеты председательства этой страны в ОБСЕ в следующем году. "Мы уделяем особое внимание демократии в области прав человека и гендерному равенству, и вносим свой вклад в урегулирование конфликтов в нашем регионе. Я с нетерпением жду работы со всеми вами, чтобы попытаться достичь этих целей", - этими словами завершила свою речь министр.

Напомним, с 1 января 2021 года пресдесдательство в ОБСЕ перейдет от Албании в Швеции.

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