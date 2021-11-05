МИД России выступил с заявлением по случаю годовщины заявления от 10 ноября

МИД РФ опубликовало заявление по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджан, Армении и России от 10 ноября 2020 года.
«Мы выступаем за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при адекватном учете изменившихся региональных реалий.
Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы для ее последующей демаркации, говорится в заявлении.
Считаем, что долгосрочным решением проблемы является запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с ее последующей демаркацией. Россия готова оказывать необходимое консультативное содействие, предоставлять по запросу сторон нужный картографический материал, делиться богатым демаркационным опытом с другими странами», - отметили в МИД РФ.