МИД России выступил с заявлением по случаю годовщины заявления от 10 ноября

МИД РФ опубликовало заявление по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджан, Армении и России от 10 ноября 2020 года.

МИД РФ опубликовало заявление по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджан, Армении и России от 10 ноября 2020 года.

Как передает Report, заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Мы выступаем за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при адекватном учете изменившихся региональных реалий.

Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы для ее последующей демаркации, говорится в заявлении.

Считаем, что долгосрочным решением проблемы является запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с ее последующей демаркацией. Россия готова оказывать необходимое консультативное содействие, предоставлять по запросу сторон нужный картографический материал, делиться богатым демаркационным опытом с другими странами», - отметили в МИД РФ.