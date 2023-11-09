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МИД России: Разблокировка транспортных связей играет важнейшую роль в нормализации между Баку и Ереваном

МИД России: Разблокировка транспортных связей играет важнейшую роль в нормализации между Баку и Ереваном Трехсторонняя рабочая группа Азербайджана, Армении и РФ продолжает работу, направленную на разблокировку экономических транспортных связей в регионе.
Карабах
9 ноября 2023 г. 15:11
МИД России: Разблокировка транспортных связей играет важнейшую роль в нормализации между Баку и Ереваном

Трехсторонняя рабочая группа Азербайджана, Армении и РФ продолжает работу, направленную на разблокировку экономических транспортных связей в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, процесс играет важнейшую роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном и способствует раскрытию транзитно логистического потенциала всего Южного Кавказа.

Захарова отметила, что с осени 2020 года было проведено 12 заседаний трехсторонней рабочей группы: "Этой группой была проделана огромная работа в оценивании текущего состояния региональной логистической инфраструктуры, выбора оптимальных проектов железнодорожных, автомобильных коммуникаций, благодаря которой удалось вплотную приблизиться к выходу на пакетное решение, выгодное всем сторонам".

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Версия на английском языке Zakharova: Opening of communications plays an important role in normalization of relations between Baku and Yerevan 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Nəqliyyat əlaqələrinin açılması prosesi Bakı ilə İrəvan arasında normallaşmada mühüm rol oynayır”

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