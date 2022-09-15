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МИД России: Работа по мирному договору между Баку и Ереваном не прекращалась

МИД России: Работа по мирному договору между Баку и Ереваном не прекращалась "Невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности на границе Армении и Азербайджана, работа по подготовке к мирному договору не останавливалась. И наверное это главный приоритет"
Карабах
15 сентября 2022 г. 14:38
МИД России: Работа по мирному договору между Баку и Ереваном не прекращалась

"Невзирая на нынешнюю эскалацию cитуации на границе Армении и Азербайджана, работа по подготовке к мирному договору не останавливалась. И наверное это главный приоритет".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД также отметила, что основой для урегулирования конфликта остается выполнение пунктов трехстороннего договора.

По словам Захаровой, российская сторона оказывает необходимое содействие этому процессу, и спецпредставитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев недавно посетил Баку и Ереван.

"Основной темой переговоров в Баку и в Ереване стало обсуждение мирного договора между сторонами",- сказала она.

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Версия на английском языке Russian ministry: Work on peace treaty between Baku, Yerevan didn’t stop
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsi üzərində işlər dayanmayıb”

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