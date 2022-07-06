МИД РФ: Достигнут определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы

"По итогам состоявшейся 3 июня в Москве 10 заседания трехсторонней группы, а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления тр

"По итогам состоявшегося 3 июня в Москве заседания трехсторонней группы, а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.

Зайцев подчеркнул, что в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей.

Он также отметил, что работа в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России продолжается.