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МИД РФ: Достигнут определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы

МИД РФ: Достигнут определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы "По итогам состоявшейся 3 июня в Москве 10 заседания трехсторонней группы, а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления тр
Карабах
6 июля 2022 г. 14:49
МИД РФ: Достигнут определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы

"По итогам состоявшегося 3 июня в Москве заседания трехсторонней группы, а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.

Зайцев подчеркнул, что в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей.

Он также отметил, что работа в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Üçtərəfli İşçi Qrupun fəaiyyətində müəyyən tərəqqi əldə olunub”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Certain progress achieved in activities of trilateral working group

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