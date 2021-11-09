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МИД РФ: Договоренности трехстороннего заявления по Карабаху в целом выполняются

МИД РФ: Договоренности трехстороннего заявления по Карабаху в целом выполняются Зафиксированные в заявлении от 9 ноября 2020 года трехсторонние договоренности в целом выполняются.
Карабах
9 ноября 2021 г. 12:45
МИД РФ: Договоренности трехстороннего заявления по Карабаху в целом выполняются

Зафиксированные в заявлении от 9 ноября 2020 года трехсторонние договоренности в целом выполняются.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

"Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики Армения при участии Российской Федерации в целях формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами.

Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство России намерено совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 г.: "Высоко оцениваем деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, вице-премьеров Азербайджанской Республики и Республики Армения. Подчеркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа".

Также отмечается важность снижения напряженности на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Готовы оказывать все необходимое консультативное содействие, добавили в МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanata ümumilikdə riayət olunur"
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Agreements of trilateral statement on Karabakh generally being implemented

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