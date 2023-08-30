О нас

МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять

МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять Трехсторонние договоренности необходимо выполнять.
Карабах
30 августа 2023 г. 16:00
МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять
Мария Захарова

Трехсторонние договоренности необходимо выполнять.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос армянского журналиста.

"Выполнение договоренностей - это и есть гарантия. Если о чем-то договорились, тем более скрепили подписями на высшем уровне, то это надо реализовывать, а не заниматься толкованием, придумыванием, привлечением третьих сторон. И даже уже не третьих, а каких-то пятых и десятых. Есть договоренности, их нужно выполнять. Это и есть гарантия. Как только начинается нечистоплотность в реализации договоренности, тут уже не до гарантий", - заявила Захарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Trilateral agreements must be implemented
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “Üçtərəfli razılaşmalar həyata keçirilməlidir”

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi