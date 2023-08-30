МИД РФ: Трехсторонние договоренности нужно выполнять

Трехсторонние договоренности необходимо выполнять.

Трехсторонние договоренности необходимо выполнять.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос армянского журналиста.

"Выполнение договоренностей - это и есть гарантия. Если о чем-то договорились, тем более скрепили подписями на высшем уровне, то это надо реализовывать, а не заниматься толкованием, придумыванием, привлечением третьих сторон. И даже уже не третьих, а каких-то пятых и десятых. Есть договоренности, их нужно выполнять. Это и есть гарантия. Как только начинается нечистоплотность в реализации договоренности, тут уже не до гарантий", - заявила Захарова.