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МИД РФ: Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном 

МИД РФ: Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном  Руководство России, в том числе и глава МИД РФ Сергей Лавров, находится в тесном контакте с коллегами из Азербайджана и Армении по ситуации в Карабахе.
Карабах
4 августа 2022 г. 16:29
МИД РФ: Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном 

Руководство России, в том числе и глава МИД РФ Сергей Лавров, находится в тесном контакте с коллегами из Азербайджана и Армении по ситуации в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки. Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - говорится в нем.

В заявлении также отмечается, что стороны должны придерживаться договоренностей трехстороннего заявления: "Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020".

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry comments on escalation in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Qarabağdakı gərginliyə münasibət bildirib

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