МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам

Разбирательство в отношении двух азербайджанских военнослужащих - Бабирова Агшина и Ахундова Гусейна, оказавшихся в плену у армянской стороны после того, как они заблудились и попали на территорию Армении, должно быть справедливым и соответствовать нормам международного права.
Об этом в ответ на запрос Report заявили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел России.
В МИД РФ сказали, что осведомлены о задержании в Армении двух азербайджанских военнослужащих.
"Рассчитываем, что компетентные органы Армении проведут справедливое и скорое разбирательство обстоятельств данного дела. Исходим из того, что отношение к удерживаемым лицам в Армении будет соответствовать нормам международного права", - заявили в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве еще раз подчеркнули, что Россия продолжает "предпринимать усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021, а также 31 октября 2022 годов".