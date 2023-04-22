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МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам

МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам В отношении двух азербайджанских военнослужащих Бабирова Агшина и Ахундова Гусейна, заблудившихся на границе с Арменией и взятых ими в плен должно быть проведено справедливое разбирательство, соответствующее нормам международного права.
Карабах
22 апреля 2023 г. 15:00
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам

Разбирательство в отношении двух азербайджанских военнослужащих - Бабирова Агшина и Ахундова Гусейна, оказавшихся в плену у армянской стороны после того, как они заблудились и попали на территорию Армении, должно быть справедливым и соответствовать нормам международного права.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел России.

В МИД РФ сказали, что осведомлены о задержании в Армении двух азербайджанских военнослужащих.

"Рассчитываем, что компетентные органы Армении проведут справедливое и скорое разбирательство обстоятельств данного дела. Исходим из того, что отношение к удерживаемым лицам в Армении будет соответствовать нормам международного права", - заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве еще раз подчеркнули, что Россия продолжает "предпринимать усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021, а также 31 октября 2022 годов".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycan hərbçiləri ilə bağlı araşdırma beynəlxalq standartlara uyğun aparılmalıdır”
Версия на английском языке Russian MFA: Proceedings against Azerbaijani servicemen must comply with int’l standards

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