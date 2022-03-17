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МИД РФ поддерживает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией 

МИД РФ поддерживает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией  "Россия приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией".
Карабах
17 марта 2022 г. 14:24
МИД РФ поддерживает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией 

"Россия приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что с российской стороны будет оказана посредническая помощь в этом вопросе.

"Мы подтверждаем наш настрой на всемерное содействие подобному переговорному процессу. Что касается вероятных сроков подписания мирного договора, то на эту тему говорить еще преждевременно", - добавила Захарова.

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Версия на английском языке Moscow supports signing peace treaty between Baku and Yerevan

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