МИД РФ поддерживает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

"Россия приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией".

"Россия приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что с российской стороны будет оказана посредническая помощь в этом вопросе.

"Мы подтверждаем наш настрой на всемерное содействие подобному переговорному процессу. Что касается вероятных сроков подписания мирного договора, то на эту тему говорить еще преждевременно", - добавила Захарова.